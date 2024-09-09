Один из лучших опорников своего времени Клод Макелеле близок к тому, чтобы снова стать тренером.

Опытнейший француз возглавлял бельгийский клуб «Эйлен», но покинул его ещё в 2019 году. После этого победитель Лиги чемпионов работал на протяжении четырех лет в «Челси». Он занимал должность спортивного директора.

По информации Foot Mercato, на связь с игроком вышли представители греческого клуба «Астерас». Также в обновлённый тренерский штаб должен войти Пол Клемент, который во многих клубах был ассистентом Карло Анчелотти.