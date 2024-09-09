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Греция

Макелеле может вернуться к тренерской работе спустя пять лет слухи

09 Сентября 2024 • 20:07 Комментировать
Астерас
...
Атромитос
14.09 20:00
Один из лучших опорников своего времени Клод Макелеле близок к тому, чтобы снова стать тренером.
Опытнейший француз возглавлял бельгийский клуб «Эйлен», но покинул его ещё в 2019 году. После этого победитель Лиги чемпионов работал на протяжении четырех лет в «Челси». Он занимал должность спортивного директора.
По информации Foot Mercato, на связь с игроком вышли представители греческого клуба «Астерас». Также в обновлённый тренерский штаб должен войти Пол Клемент, который во многих клубах был ассистентом Карло Анчелотти.
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Евро-Футбол.Ру,
Робби Кин Клод Макелеле Пол Клемент Астерас ещё теги

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АСТЕРАС АТРОМИТОС
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