Пономарёв — о Чалове: «Феерии в Европе от него не жду»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре российского форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Чалов — не трудолюбивый игрок. Талант у него есть, но сколько лет он уже не может им толком распорядиться? Феерии в Европе от него не жду», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Минувшим летом Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА. В составе новой команды он появился на поле в шести матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Чалова с ПАОКом рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.