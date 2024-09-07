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Греция

Пономарёв — о Чалове: «Феерии в Европе от него не жду»

07 Сентября 2024 • 20:23 Комментировать
ПАОК
...
Панатинаикос
15.09 20:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре российского форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Чалов — не трудолюбивый игрок. Талант у него есть, но сколько лет он уже не может им толком распорядиться? Феерии в Европе от него не жду», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Минувшим летом Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА. В составе новой команды он появился на поле в шести матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Чалова с ПАОКом рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов Владимир Пономарёв ещё теги

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