Марсьяль получил новое предложение

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пока не нашёл себе новый клуб.

Француз стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, когда подошёл к концу его контракт с «красными дьяволами». Как информирует Goal со ссылкой на греческое издание SPORT24, Марсьяль получил выгодное предложение от афинского АЕКа. Недавно в СМИ сообщалось о возможном переходе 28-летнего форварда во французский «Лилль».

Антони Марсьяль принадлежал «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В 317 матчах за манкунианцев во всех турнирах футболист отметился 90 забитыми мячами и 47 результативными передачами.