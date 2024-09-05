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Греция

Марсьяль получил новое предложение

05 Сентября 2024 • 07:02 Комментировать
АЕК
...
Волос
14.09 20:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пока не нашёл себе новый клуб.

Француз стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, когда подошёл к концу его контракт с «красными дьяволами». Как информирует Goal со ссылкой на греческое издание SPORT24, Марсьяль получил выгодное предложение от афинского АЕКа. Недавно в СМИ сообщалось о возможном переходе 28-летнего форварда во французский «Лилль».

Антони Марсьяль принадлежал «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В 317 матчах за манкунианцев во всех турнирах футболист отметился 90 забитыми мячами и 47 результативными передачами.

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