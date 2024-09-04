Робби Кин нашёл новое место работы

Легендарный нападающий сборной Ирландии Робби Кин нашел себе новое место работы.

Известный в прошлом футболист пока имеет не самый большой тренерский опыт. Кин был чаще всего ассистентом. В прошлом сезоне он был назначен главным тренером «Маккаби». Под его руководством клуб из Тель-Авива взял два трофея, но их пути всего равно разошлись.

Теперь специалист может возглавить греческий «Астерас». Как сообщает Football Insider, бывший футболист уже прилетел в Грецию.

При этом не уточнятся, чем в клубе не устраивает Раставац Милан, который в трех турах набрал четыре очка и к тому же обыграл «Панатинаикос». Кстати, в той игре единственный мяч пропустил Юрий Лодыгин. Для него это был первый матч за долгое время и пока последний.