Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 31-летнего полузащитника Магомеда Оздоева и 26-летнего нападающего Фёдора Чалова, выступающих за греческий ПАОК из города Салоники.

- Если Саввиди взял в ПАОК Чалова, то думаете, что он всех подряд из России будет туда брать? Того же Антона Миранчука? Так там есть лимит для тех, кто не имеет европейского паспорта. В Греции свои футбольные и гражданские законы, по которым можно принимать на работу людей.

Чалов пришёл туда из чемпионата какого? Российского. Не играл он в РПЛ, что ли, стоял за углом? Нет, он находился в игровом тонусе. Ну и какую пользу Чалов на сегодня принёс ПАОКу, сыграв шесть матчей? То, что у капитана забрал мяч и пошёл бить пенальти, который не забил? Пока никакой пользы Чалов не принёс ПАОКу.

У Головина и Оздоева, помимо желания заработать, что нормально, прежде всего есть желание играть в футбол. Насколько я знаю, в ПАОКе довольны Оздоевым. Я болею за этот клуб, им руководит российский грек Иван Игнатьевич Саввиди. Дай бог, чтоб и Чалов пришёлся ко двору в ПАОКе, как Оздоев, – сказал Стипиди.

В трёх стартовых турах чемпионата Греции ПАОК одержал три победы. Клуб из Салоников выступит в общем этапе Лиги Европы.