Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Стипиди сравнил игроков ПАОКа Чалова и Оздоева эксклюзив

04 Сентября 2024 • 11:58 Комментировать
Атромитос
1:2
ПАОК

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 31-летнего полузащитника Магомеда Оздоева и 26-летнего нападающего Фёдора Чалова, выступающих за греческий ПАОК из города Салоники.

- Если Саввиди взял в ПАОК Чалова, то думаете, что он всех подряд из России будет туда брать? Того же Антона Миранчука? Так там есть лимит для тех, кто не имеет европейского паспорта. В Греции свои футбольные и гражданские законы, по которым можно принимать на работу людей.

Чалов пришёл туда из чемпионата какого? Российского. Не играл он в РПЛ, что ли, стоял за углом? Нет, он находился в игровом тонусе. Ну и какую пользу Чалов на сегодня принёс ПАОКу, сыграв шесть матчей? То, что у капитана забрал мяч и пошёл бить пенальти, который не забил? Пока никакой пользы Чалов не принёс ПАОКу.

У Головина и Оздоева, помимо желания заработать, что нормально, прежде всего есть желание играть в футбол. Насколько я знаю, в ПАОКе довольны Оздоевым. Я болею за этот клуб, им руководит российский грек Иван Игнатьевич Саввиди. Дай бог, чтоб и Чалов пришёлся ко двору в ПАОКе, как Оздоев, – сказал Стипиди.

В трёх стартовых турах чемпионата Греции ПАОК одержал три победы. Клуб из Салоников выступит в общем этапе Лиги Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фёдор Чалов Павел Стипиди ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость «Спартак» обратился к Черчесову «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» Глебов ответил, попрощался ли с болельщиками «Ростова» Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый
Спортивные новости
Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Все новости спорта от LiveResult