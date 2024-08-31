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Греция

Белоус оценил решение Чалова уехать в Грецию

31 Августа 2024 • 17:11 Комментировать

Футбольный функционер Юрий Белоус ответил на вопрос, понимает ли он решение нападающего Фёдора Чалова перейти в чемпионат Греции. Как известно, этим летом Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК.

«Да, конечно. Теперь он может играть в еврокубках. Для него поездка в Грецию – это интересная история. Надо понимать, что жизнь не заканчивается на футболе, в ней есть другие интересные вещи», - цитирует Белоуса Metaratings.

Фёдор Чалов провёл за ПАОК пять матчей. В них 26-летний российский футболист записал на свой счёт один голевой пас на партнёра. В настоящий момент ПАОК занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

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ЦСКА Москва ПАОК Юрий Белоус Фёдор Чалов ещё теги
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