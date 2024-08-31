Белоус оценил решение Чалова уехать в Грецию

Футбольный функционер Юрий Белоус ответил на вопрос, понимает ли он решение нападающего Фёдора Чалова перейти в чемпионат Греции. Как известно, этим летом Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК.

«Да, конечно. Теперь он может играть в еврокубках. Для него поездка в Грецию – это интересная история. Надо понимать, что жизнь не заканчивается на футболе, в ней есть другие интересные вещи», - цитирует Белоуса Metaratings.

Фёдор Чалов провёл за ПАОК пять матчей. В них 26-летний российский футболист записал на свой счёт один голевой пас на партнёра. В настоящий момент ПАОК занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции.