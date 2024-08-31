Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Экс-игрок «Челси» Бакайоко стал одноклубником Чалова официально

31 Августа 2024 • 13:25 Комментировать

Бывший футболист «Челси» Тьемуэ Бакайоко в очередной раз сменил клубную прописку. Полузащитник перебрался из французского «Лорьяна» в греческий ПАОК. 30-летний Бакайоко подписал контракт на один сезон с опцией продления ещё на год.

За ПАОК Бакайоко будет выступать под номером 8. Сумма трансфера французского футболиста пока неизвестна.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав ПАОКа пополнил российский нападающий Фёдор Чалов. «Чёрно-белые» на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. В двух стартовых турах ПАОК набрал максимальное количество очков – шесть.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Лорьян Тьемуэ Бакайоко трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Определились все 36 участников Лиги чемпионов «Реал» выбрал новую звезду в полузащиту – известно имя Винисиус предупредил фанатов: «В следующий раз «Реал» уйдёт с поля» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Серхио Рамос договорился с новым клубом Назван фаворит Лиги чемпионов: «Арсенал» - третий, «Барселона» - шестая «Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля» «Реал» может продать нападающего
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета
Спортивные новости
Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Все новости спорта от LiveResult