Бывший футболист «Челси» Тьемуэ Бакайоко в очередной раз сменил клубную прописку. Полузащитник перебрался из французского «Лорьяна» в греческий ПАОК. 30-летний Бакайоко подписал контракт на один сезон с опцией продления ещё на год.

За ПАОК Бакайоко будет выступать под номером 8. Сумма трансфера французского футболиста пока неизвестна.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав ПАОКа пополнил российский нападающий Фёдор Чалов. «Чёрно-белые» на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Греции. В двух стартовых турах ПАОК набрал максимальное количество очков – шесть.