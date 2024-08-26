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Греция

Набабкин оценил переход Чалова в ПАОК

26 Августа 2024 • 13:03 Комментировать

Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин, который сейчас является игроком медийной команды «СКА-Ростов», высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Супер. Федя молодец. Думаю, у него там все получится, 100%», — приводит слова Набабкина «Матч ТВ».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды ПАОКа в летнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2027 года.

Чалов уже принял участие в четырёх играх за свою новую команду и смог отметиться результативной передачей. Также он не реализовал пенальти в первом матче финала квалификации Лиги Европы против «Шемрок Роверс». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Кирилл Набабкин Фёдор Чалов ещё теги
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