Тренер ПАОКа: «Чалов - как рыба, вытащенная из воды»

Новичок ПАОКа Фёдор Чалов отыграл уже второй матч за греческий клуб. В поединке национального чемпионата против «Пансерраикоса» экс-футболист ЦСКА вышел в старте и провел на поле полтора тайма.

Тренер ПАОКа Рэзван Луческу позволил себе публично покритиковать Чалова: «На данном этапе он как рыба, вытащенная из воды», - заявил наставник греческому порталу Gazzetta.

Румын добавил, что Чалову нравится играть чистого форварда, но в его команде всем футболистам нужно работать на общий результат. Луческу также считает, что при иных обстоятельствах новичок начал бы играть в ПАОКе примерно через месяц.