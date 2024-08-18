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Греция

Тренер ПАОКа: «Чалов - как рыба, вытащенная из воды»

18 Августа 2024 • 10:43 Комментировать

Новичок ПАОКа Фёдор Чалов отыграл уже второй матч за греческий клуб. В поединке национального чемпионата против «Пансерраикоса» экс-футболист ЦСКА вышел в старте и провел на поле полтора тайма.

Тренер ПАОКа Рэзван Луческу позволил себе публично покритиковать Чалова: «На данном этапе он как рыба, вытащенная из воды», - заявил наставник греческому порталу Gazzetta.

Румын добавил, что Чалову нравится играть чистого форварда, но в его команде всем футболистам нужно работать на общий результат. Луческу также считает, что при иных обстоятельствах новичок начал бы играть в ПАОКе примерно через месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Рэзван Луческу Фёдор Чалов ещё теги
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