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Греция

Греческий журналист: «ПАОКу очень нужен был Чалов» эксклюзив

03 Августа 2024 • 20:27 Комментировать
ПАОК
...
Пансерраикос
17.08 20:00

Греческий журналист Никос Тзуанис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансфере форварда Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

— Да, ПАОКу был очень нужен Чалов. На данный момент в команде нет игрока, похожего на него. ПАОК играет по схеме 4-3-2-1, так что такой завершитель, как Фёдор клубу нужен. Теперь ПАОК сможет активнее играть флангами и нагружать форварда.

— Как вы думаете, он сможет освоиться в чемпионате Греции?

— Он хороший игрок, но, безусловно, ему потребуется время на адаптацию. Нужно привыкнуть к новой команде, ее манере игры. Хотя, ему будет проще, учитывая, что в клубе есть Оздоев, а в Салониках много русскоязычных греков. Кроме того, в совете директоров ПАОКа есть русскоязычные люди. Думаю, это все поможет Чалову быстрее стать своим в новом клубе.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе 26-летнего Чалова, который подписал контракт с клубом на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов Никос Тзуанис ещё теги

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