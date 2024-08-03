Греческий журналист Никос Тзуанис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансфере форварда Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

— Да, ПАОКу был очень нужен Чалов. На данный момент в команде нет игрока, похожего на него. ПАОК играет по схеме 4-3-2-1, так что такой завершитель, как Фёдор клубу нужен. Теперь ПАОК сможет активнее играть флангами и нагружать форварда.

— Как вы думаете, он сможет освоиться в чемпионате Греции?

— Он хороший игрок, но, безусловно, ему потребуется время на адаптацию. Нужно привыкнуть к новой команде, ее манере игры. Хотя, ему будет проще, учитывая, что в клубе есть Оздоев, а в Салониках много русскоязычных греков. Кроме того, в совете директоров ПАОКа есть русскоязычные люди. Думаю, это все поможет Чалову быстрее стать своим в новом клубе.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе 26-летнего Чалова, который подписал контракт с клубом на три года.