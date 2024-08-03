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Греция

В ПАОКе ответили на вопрос о Джикии и Миранчуке

03 Августа 2024 • 15:39 Комментировать

В прессе появлялась информация о том, что на радаре ПАОКа после подписания Фёдора Чалова находятся ещё два футболиста из России – защитник Георгий Джикия и полузащитник Антон Миранчук. Комментарий на этот счёт дал Кириакос Кириакос, который в греческом клубе занимает должность вице-президента.

«Интересны ли ПАОКу Джикия и Антон Миранчук? Их нет в наших листах», - цитирует Кириакоса Sport24.

Отметим, что 30-летний Джикия и 28-летний Миранчук в настоящий момент не имеют клубной прописки. По завершению сезона 2023/2024 у Георгия истёк срок контракта со «Спартаком», а у Антона – с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Антон Миранчук Георгий Джикия трансферы футбола - лето 2024 Кириакос Кириакос ещё теги
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