В ПАОКе ответили на вопрос о Джикии и Миранчуке

В прессе появлялась информация о том, что на радаре ПАОКа после подписания Фёдора Чалова находятся ещё два футболиста из России – защитник Георгий Джикия и полузащитник Антон Миранчук. Комментарий на этот счёт дал Кириакос Кириакос, который в греческом клубе занимает должность вице-президента.

«Интересны ли ПАОКу Джикия и Антон Миранчук? Их нет в наших листах», - цитирует Кириакоса Sport24.

Отметим, что 30-летний Джикия и 28-летний Миранчук в настоящий момент не имеют клубной прописки. По завершению сезона 2023/2024 у Георгия истёк срок контракта со «Спартаком», а у Антона – с «Локомотивом».