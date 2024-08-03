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Греция

Появилось видео гола Чалова на тренировке ПАОКа видео

03 Августа 2024 • 13:12 Комментировать

На днях нападающий Фёдор Чалов перебрался из московского ЦСКА в ПАОК. Российский футболист заключил трёхлетнее трудовое соглашение с греческим клубом. Чалов уже приступил к тренировкам с новой командой. Появилось даже видео гола российского форварда, забитого во время занятия.

 

Стоит сказать, что на следующей неделе ПАОК проведёт гостевой матч против «Мальмё» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Ранее, ещё до подписания Чалова, греческий клуб прошёл «Борац» (4:2 по сумме двух встреч).

Отметим, что за ПАОК также выступает россиянин Магомед Оздоев.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов
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