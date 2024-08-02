Названо условие перехода Антона Миранчука в ПАОК

В ПАОК может перейти ещё один футболист из России. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», греческий клуб может подписать Антона Миранчука. Это произойдёт при условии ухода из команды Яниса Константелиаса.

Отмечается, что уход Константелиаса в клуб из топ-5 европейских чемпионатов вполне реален – интерес к 21-летнему футболисту есть.

Стоит сказать, что ПАОК может подписать Антона Миранчука бесплатно. По завершению прошлого сезона 28-летний хавбек обрёл статус свободного агента после истечения срока трудового договора с «Локомотивом».

Таким образом, в ПАОКе может оказаться сразу три игрока из России. В греческой команде уже есть Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.