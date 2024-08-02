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Греция

Названо условие перехода Антона Миранчука в ПАОК

02 Августа 2024 • 18:19 Комментировать

В ПАОК может перейти ещё один футболист из России. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», греческий клуб может подписать Антона Миранчука. Это произойдёт при условии ухода из команды Яниса Константелиаса.

Отмечается, что уход Константелиаса в клуб из топ-5 европейских чемпионатов вполне реален – интерес к 21-летнему футболисту есть.

Стоит сказать, что ПАОК может подписать Антона Миранчука бесплатно. По завершению прошлого сезона 28-летний хавбек обрёл статус свободного агента после истечения срока трудового договора с «Локомотивом».

Таким образом, в ПАОКе может оказаться сразу три игрока из России. В греческой команде уже есть Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Антон Миранчук трансферы футбола - лето 2024 Янис Константелиас ещё теги
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