Чалов – четвёртый самый дорогой игрок чемпионата Греции

В первый день августа было объявлено о переходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК. Если обратиться к данным авторитетного портала Transfermarkt, то 26-летний Чалов занимает четвёртое место в списке самых дорогих игроков греческой Суперлиги.

Чалов оценивается в 11 миллионов евро. Более высокий ценник имеют только Фотис Иоаннидис («Панатинаикос», 13 миллионов евро), Леви Гарсия (АЕК, 13 миллионов евро) и Яннис Константелиас (ПАОК, 15 миллионов евро).

Напомним, что Фёдор Чалов подписал с клубом ПАОК контракт, который рассчитан на три сезона.

Добавим, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ПАОК сыграет против «Мальмё».