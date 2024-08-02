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Греция

Чалов – четвёртый самый дорогой игрок чемпионата Греции

02 Августа 2024 • 15:51 Комментировать

В первый день августа было объявлено о переходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК. Если обратиться к данным авторитетного портала Transfermarkt, то 26-летний Чалов занимает четвёртое место в списке самых дорогих игроков греческой Суперлиги.

Чалов оценивается в 11 миллионов евро. Более высокий ценник имеют только Фотис Иоаннидис («Панатинаикос», 13 миллионов евро), Леви Гарсия (АЕК, 13 миллионов евро) и Яннис Константелиас (ПАОК, 15 миллионов евро).

Напомним, что Фёдор Чалов подписал с клубом ПАОК контракт, который рассчитан на три сезона.

Добавим, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ПАОК сыграет против «Мальмё».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов
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