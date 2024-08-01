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Греция

У Чалова возникли проблемы на границе с Грецией

01 Августа 2024 • 18:27 Комментировать

Нападающий Фёдор Чалов подписал трёхлетний контракт с ПАОКом, о чём уже было официально объявлено. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о проблемах, которые у Чалова возникли на границе с Грецией накануне.

Чалов прилетел в Стамбул, откуда его повёз в Салоники минивэн. На границе во время прохождения паспортного контроля пограничник не захотел пропускать Чалова, ссылаясь на отсутствие визы. Другой работник КПП узнал футболиста и даже стал с ним фотографироваться. Он убедил коллегу, что это новый игрок ПАОКа, и виза ему не нужна.

При этом необходимый штамп у Чалова в документах был, просто пограничник его сначала не заметил.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов
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