«Трамплин»: Первый тренер оценил переход Чалова в ПАОК

Форвард Фёдор Чалов стал футболистом ПАОКа. В четверг было объявлено о том, что россиянин заключил с греческим клубом контракт до середины 2027 года. Комментарий по поводу трансфера дал Павел Коваль, который является первым тренером Чалова.

«За Фёдора рад! А если бы он оказался не в Греции, а в Англии или в Италии, то был бы рад ещё больше. Думаю, он воспользуется этим переходом, как трамплином к топ-клубу. Первенство Греции слабее, чем России, но у них есть Лига чемпионов», - цитирует Коваля «Спорт-Экспресс».

По словам Коваля, он верит, что у Чалова в ПАОКе всё получится. Тренер отметил, что нападающий переезжает в Грецию в отличном возрасте (в 26 лет) с опытом выступлений в Лиге чемпионов.

Напомним, что ПАОК в среду прошёл в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.