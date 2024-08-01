Чалов прибыл на стадион ПАОКа

Нападающий Фёдор Чалов очень скоро официально станет футболистом ПАОКа. Российский футболист уже прибыл на стадион клуба из Салоников. Остаётся лишь дождаться объявления о трансфере.

Ранее Чалов попрощался с ЦСКА. Теперь 26-летний форвард будет стараться проявить себя в греческом клубе.

Напомним, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК обыграл «Борац» (4:2 по сумме двух встреч). На следующем этапе квалификации соперником греческой команды будет «Мальмё» из Швеции.

За ЦСКА Фёдор Чалов провёл 263 матча, в которых забил 89 голов и отдал 44 голевых паса на партнёров.