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Греция

Чалов прибыл на стадион ПАОКа

01 Августа 2024 • 15:47 Комментировать

Нападающий Фёдор Чалов очень скоро официально станет футболистом ПАОКа. Российский футболист уже прибыл на стадион клуба из Салоников. Остаётся лишь дождаться объявления о трансфере.

Ранее Чалов попрощался с ЦСКА. Теперь 26-летний форвард будет стараться проявить себя в греческом клубе.

Напомним, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ПАОК обыграл «Борац» (4:2 по сумме двух встреч). На следующем этапе квалификации соперником греческой команды будет «Мальмё» из Швеции.

За ЦСКА Фёдор Чалов провёл 263 матча, в которых забил 89 голов и отдал 44 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов
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