В ПАОКе отреагировали на информацию об Антоне Миранчуке

Кириакос Кириакос, который в ПАОКе занимает должность вице-президента, ответил на вопрос об Антоне Миранчуке. Ранее появлялась информация о том, что 28-летний полузащитник интересен греческому клубу.

«Антон Миранчук в нашем трансферном листе? Нет, это неправда», - цитирует Кириакоса Sport24.

По завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук обрёл статус свободного агента. Дело в том, что футболист не договорился с «Локомотивом» о подписании нового контракта – позиции сторон оказались слишком далеки по финансам.

Отметим, что ПАОК сейчас близок к подписанию другого российского футболиста – нападающего Фёдора Чалова.