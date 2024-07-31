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Греция

В ПАОКе отреагировали на информацию об Антоне Миранчуке

31 Июля 2024 • 17:54 Комментировать

Кириакос Кириакос, который в ПАОКе занимает должность вице-президента, ответил на вопрос об Антоне Миранчуке. Ранее появлялась информация о том, что 28-летний полузащитник интересен греческому клубу.

«Антон Миранчук в нашем трансферном листе? Нет, это неправда», - цитирует Кириакоса Sport24.

По завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук обрёл статус свободного агента. Дело в том, что футболист не договорился с «Локомотивом» о подписании нового контракта – позиции сторон оказались слишком далеки по финансам.

Отметим, что ПАОК сейчас близок к подписанию другого российского футболиста – нападающего Фёдора Чалова.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Антон Миранчук трансферы футбола - лето 2024 Кириакос Кириакос ещё теги
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