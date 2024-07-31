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Греция

Четыре клуба из Греции заинтересованы в приглашении Антона Миранчука слухи

31 Июля 2024 • 15:10 Комментировать
ПАОК
...
Пансерраикос
17.08 20:00

Российский полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в Греции.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, за 28-летним футболистом следят четыре греческих коллектива: «Панатинаикос», «Олимпиакос», АЕК и ПАОК.

По данным источника, будущим Миранчука занимаются те же юристы, которые участвуют в трансфере нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

Напомним, почти всю свою карьеру Миранчук провел в московском «Локомотиве», но текущим летом отказался продлевать трудовой договор с клубом.

В прошлом сезоне хавбек провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Панатинаикос ПАОК АЕК Афины Антон Миранчук трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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