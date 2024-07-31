Российский полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в Греции.

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, за 28-летним футболистом следят четыре греческих коллектива: «Панатинаикос», «Олимпиакос», АЕК и ПАОК.

По данным источника, будущим Миранчука занимаются те же юристы, которые участвуют в трансфере нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

Напомним, почти всю свою карьеру Миранчук провел в московском «Локомотиве», но текущим летом отказался продлевать трудовой договор с клубом.

В прошлом сезоне хавбек провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.