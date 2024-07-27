Ушедший из «Манчестер Юнайтед» полузащитник продолжит карьеру в Греции

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шола Шоретире договорился о сотрудничестве с новым клубом.

20-летний футболист стал свободным агентом в начале июля – «красные дьяволы» не продлили его истекавший контракт. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь англичанин договорился с греческим клубом ПАОК. Интерес к выпускнику академии «Манчестер Юнайтед» проявляли представители Англии, Испании, Саудовской Аравии и МЛС, однако тот предпочёл вариант с переходом в стан действующих чемпионов Греции.

Шола Шоретире провёл пять матчей за первую команду «Манчестер Юнайтед», также в его активе четыре поединка в составе сборной Англии до 19 лет.