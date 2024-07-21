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Греция

Антон Миранчук может поехать в Европу – назван заинтересованный клуб

21 Июля 2024 • 18:13 Комментировать

Антон Миранчук числится в списке свободных агентов. В конце июня у полузащитника истёк срок контракта с «Локомотивом», а о новом трудовом соглашении стороны договориться не смогли. Как сообщает NewsPao, Миранчук находится на радаре «Панатинаикоса». Греческий клуб планирует усилить атакующую группу игроков. Услышав отказ от Лукаса Окампоса, «Панатинаикос» переключился на других кандидатов, и среди них есть 28-летний Миранчук.

Понятно, что подписать Миранчука как свободного агента «Панатинаикос» может бесплатно. А так портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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