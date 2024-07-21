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Греция

Ламела подписал контракт с клубом из Греции официально

21 Июля 2024 • 15:40 Комментировать

Атакующий полузащитник Эрик Ламела обрёл клубную прописку. О подписании контракта с 32-летним аргентинским футболистом объявил греческий АЕК. Трудовое соглашение рассчитано на три сезона – до середины 2027 года. В АЕК Ламела перебрался в статусе свободного агента.

Ранее по ходу своей карьеры Эрик Ламела поиграл за «Ривер Плейт», «Рому», «Тоттенхэм» и «Севилью».  Футболист имеет за плечами 32 матча в составе сборной Аргентины. В них Эрик забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ламелу в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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