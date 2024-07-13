Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Греция

Ламела договорился с новым клубом

13 Июля 2024 • 05:41 Комментировать

Бывший игрок сборной Аргентины Эрик Ламела в скором времени подпишет контракт с новым клубом.

32-летний вингер будет выступать в Греции за АЕК. Как докладывает инсайдер Руди Галетти, футболист перейдёт в клуб из Афин в качестве свободного агента, договор будет рассчитан до середины 2027 года.

Эрик Ламела выступал за испанскую «Севилью» до конца минувшего сезона. С 2013 по 2021 год аргентинец представлял цвета «Тоттенхэма», а на старте карьеры играл за «Рому» и «Ривер Плейт».

АЕК занял вторую строчку в завершившемся розыгрыше греческой Суперлиги. Чемпионом стал ПАОК, набравший на два балла больше.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
АЕК Афины Эрик Ламела трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда Зидан принял решение по работе в сборной Франции «Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Ямаль в 16 лет повторил достижение Криштиану Роналду за всю карьеру
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Все новости спорта от LiveResult