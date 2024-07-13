Ламела договорился с новым клубом

Бывший игрок сборной Аргентины Эрик Ламела в скором времени подпишет контракт с новым клубом.

32-летний вингер будет выступать в Греции за АЕК. Как докладывает инсайдер Руди Галетти, футболист перейдёт в клуб из Афин в качестве свободного агента, договор будет рассчитан до середины 2027 года.

Эрик Ламела выступал за испанскую «Севилью» до конца минувшего сезона. С 2013 по 2021 год аргентинец представлял цвета «Тоттенхэма», а на старте карьеры играл за «Рому» и «Ривер Плейт».

АЕК занял вторую строчку в завершившемся розыгрыше греческой Суперлиги. Чемпионом стал ПАОК, набравший на два балла больше.