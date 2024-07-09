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​Стракоша будет выступать в Греции

09 Июля 2024 • 21:05 Комментировать

Албанский голкипер Томас Стракоша возвращается в Грецию - в страну, в которой он когда-то родился в семье албанских эмигрантов. В прошлом выступавший за итальянский «Лацио» Стракоша договорился с руководством афинского АЕК-а, который закончил прошлый сезон на втором месте в турнирной таблице греческого чемпионата и сыграет в Лиге конференций.

Стракоша выступил за сборную Албании на проходящем в Германии чемпионате Европы, он сыграл во всех трёх матчах против сборных Италии, Хорватии и Испании. Албанцы, однако, не смогли выйти из этой сложнейшей группы в раунд плей-офф.


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Евро-Футбол.Ру,
Томас Стракоша
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