В ПАОКе отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву со стороны клубов Италии и Испании

В пресс-службе ПАОКа поделились комментарием о будущем российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.

Ранее появилась информация, что итальянские и испанские клубы следят за 31-летним хавбеком.

— Оздоев очень важен для нас. Магомед является профессионалом и личностью высочайшего уровня. У него не было никаких предложений или просьб для обсуждения, — приводит слова представителя ПАОКа «Спорт-Экспресс».

В минувшей кампании Оздоев принял участие в 50 играх с учетом всех турниров, забил семь мячей и оформил один ассист.

Действующий трудовой договор Оздоева с ПАОКом истекает следующим летом. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет два миллиона евро.