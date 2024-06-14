Оздоев назвал условие, при котором ему хватит денег до конца жизни

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев ответил на вопрос, хватит ли ему денежных сбережений до конца жизни.

«Если я буду держать тот же уровень жизни, который у меня сейчас, то нет. Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом», - цитирует Оздоева Sport24.

По словам 31-летнего Оздоева, он уже готовит себя к тому, что после завершения футбольной карьеры жизнь будет другой.

В сезоне 2023/2024 Магомед Оздоев поучаствовал в 50 официальных матчах, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас на партнёра. Ранее Оздоев поиграл в ряде российских клубов, в том числе в «Зените».