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Греция

Оздоев назвал условие, при котором ему хватит денег до конца жизни

14 Июня 2024 • 16:41 Комментировать

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев ответил на вопрос, хватит ли ему денежных сбережений до конца жизни.

«Если я буду держать тот же уровень жизни, который у меня сейчас, то нет. Но если буду жить, как среднестатистический россиянин, то да, хватит с запасом», - цитирует Оздоева Sport24.

По словам 31-летнего Оздоева, он уже готовит себя к тому, что после завершения футбольной карьеры жизнь будет другой.

В сезоне 2023/2024 Магомед Оздоев поучаствовал в 50 официальных матчах, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас на партнёра. Ранее Оздоев поиграл в ряде российских клубов, в том числе в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
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