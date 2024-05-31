Сарри получил предложение из Греции

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри может продолжить карьеру в Греции. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, 65-летний специалист получил крупное предложение от «Панатинаикоса».

В настоящий момент Сарри не имеет клубной прописки – в середине марта тренер был уволен из римского «Лацио». Ранее Сарри поработал со многими статусными клубами, в том числе с «Ювентусом» и «Челси».

Отметим, что «Панатинаикос» завершил последний чемпионат Греции на четвёртой позиции. В последний раз «зелёные» становились чемпионами страны достаточно давно - в 2010 году.