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Греция

Сарри получил предложение из Греции

31 Мая 2024 • 16:25 Комментировать

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри может продолжить карьеру в Греции. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, 65-летний специалист получил крупное предложение от «Панатинаикоса».

В настоящий момент Сарри не имеет клубной прописки – в середине марта тренер был уволен из римского «Лацио». Ранее Сарри поработал со многими статусными клубами, в том числе с «Ювентусом» и «Челси».

Отметим, что «Панатинаикос» завершил последний чемпионат Греции на четвёртой позиции. В последний раз «зелёные» становились чемпионами страны достаточно давно - в 2010 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Маурицио Сарри
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