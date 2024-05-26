​Стефани Фраппар пришлось уводить с поля под прикрытием полиции

Французская арбитр-женщина получила назначение на финальный матч Кубка Греции, и он, как и следовало ожидать, сложился для неё горячо. В игре между «Панатинаикосом» и «Арисом» она решила засчитать сомнительный поздний гол - на 97-й игровой минуте. Джорджиос Вагианнидис в итоге принёс «Панатинаикосу» трофей и квалификацию в Лигу Европы. Также Фраппар удалила двоих игроков «Ариса».

Как отреагировали болельщики и представители «Ариса», догадаться легко - они быстро нашли «виновника поражения», так что полиции пришлось буквально эвакуировать Фраппар со стадиона, дабы не только фанаты, но и футболисты «Ариса» в горячке не учинили расправу.