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Греция

​Стефани Фраппар пришлось уводить с поля под прикрытием полиции

26 Мая 2024 • 18:19 Комментировать
Панатинаикос
1:0
Арис Салоники

Французская арбитр-женщина получила назначение на финальный матч Кубка Греции, и он, как и следовало ожидать, сложился для неё горячо. В игре между «Панатинаикосом» и «Арисом» она решила засчитать сомнительный поздний гол - на 97-й игровой минуте. Джорджиос Вагианнидис в итоге принёс «Панатинаикосу» трофей и квалификацию в Лигу Европы. Также Фраппар удалила двоих игроков «Ариса».

Как отреагировали болельщики и представители «Ариса», догадаться легко - они быстро нашли «виновника поражения», так что полиции пришлось буквально эвакуировать Фраппар со стадиона, дабы не только фанаты, но и футболисты «Ариса» в горячке не учинили расправу.


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Панатинаикос Арис Стефани Фраппар ещё теги

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