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Греция

Оздоев: «Я скучаю по родине»

22 Мая 2024 • 17:46 Комментировать

Хавбек греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, что скучает по жизни в России.

— Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России, — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Напомним, с августа 2023 года полузащитник выступает за греческий ПАОК. В нынешнем сезоне он появился на поле в 50 играх во всех турнирах, забил семь мячей и оформил один ассист.

Трудовой договор Оздоева с командой рассчитан до середины следующего года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.

Стоит сказать, что по итогам сезона ПАОК стал чемпионом Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
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