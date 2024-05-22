Оздоев: «Я скучаю по родине»

Хавбек греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, что скучает по жизни в России.

— Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России, — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Напомним, с августа 2023 года полузащитник выступает за греческий ПАОК. В нынешнем сезоне он появился на поле в 50 играх во всех турнирах, забил семь мячей и оформил один ассист.

Трудовой договор Оздоева с командой рассчитан до середины следующего года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.

Стоит сказать, что по итогам сезона ПАОК стал чемпионом Греции.