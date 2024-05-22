Оздоев: «Эмоции от чемпионства с ПАОКом невероятные»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о чемпионстве в составе греческого клуба.

Российский футболист отметил, что прошедший сезон стал самым конкурентным в Греции, так как на титул претендовали сразу четыре команды.

«Эмоции от чемпионства с ПАОКом невероятные. Исторически этот чемпионат был самым тяжёлым в Греции — так тут считают все», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

В составе ПАОКа Оздоев провёл 50 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Отметим, что прошедший сезон стал для Оздоева первым в футболке греческого клуба, ранее он выступал за «Фатих Карагюмрюк», «Ахмат», «Локомотив», «Зенит» и «Рубин».