Женщина-арбитр из Франции назначена на финал Кубка Греции

Финальный матч текущего розыгрыша Кубка Греции рассудит женщина-арбитр из Франции – Стефани Фраппар. Информацией об этом поделилась федерация футбола Греции.

В главном матче турнира, который пройдёт в субботу, 25 мая встретятся «Арис» из Салоников и афинский «Панатинаикос». Пройдёт главный матч турнира в городе Волос.

Отметим, что Фраппар – это первая в истории чемпионатов мира по футболу женщина-арбитр. Осенью 2022 года она отсудила игру чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Коста-Рики.

Тем не менее, на грядущем чемпионате Европы по футболу Фраппар работать не будет – она не попала в список.