Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Женщина-арбитр из Франции назначена на финал Кубка Греции

21 Мая 2024 • 20:33 Комментировать
Панатинаикос
...
Арис Салоники
25.05 20:30

Финальный матч текущего розыгрыша Кубка Греции рассудит женщина-арбитр из Франции – Стефани Фраппар. Информацией об этом поделилась федерация футбола Греции.

В главном матче турнира, который пройдёт в субботу, 25 мая встретятся «Арис» из Салоников и афинский «Панатинаикос». Пройдёт главный матч турнира в городе Волос.

Отметим, что Фраппар – это первая в истории чемпионатов мира по футболу женщина-арбитр. Осенью 2022 года она отсудила игру чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Коста-Рики.

Тем не менее, на грядущем чемпионате Европы по футболу Фраппар работать не будет – она не попала в список.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Стефани Фраппар Арис Салоники ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАНАТИНАИКОС АРИС САЛОНИКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Все новости спорта от LiveResult