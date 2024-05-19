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Греция

Оздоев стал чемпионом Греции вместе с ПАОКом официально

19 Мая 2024 • 22:18 Комментировать
Арис Салоники
1:2
ПАОК

Российский полузащитник Магомед Оздоев выиграл золотые медали чемпионата Греции в составе ПАОКа.

В последнем туре национального чемпионата ПАОК оказался сильнее «Ариса». Встреча между командами завершилась со счетом 2:1. Стоит сказать, что Оздоев провел весь матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Оздоева с ПАОКом рассчитан до середины 2025 года.  Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев

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