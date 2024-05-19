Российский полузащитник Магомед Оздоев выиграл золотые медали чемпионата Греции в составе ПАОКа.

В последнем туре национального чемпионата ПАОК оказался сильнее «Ариса». Встреча между командами завершилась со счетом 2:1. Стоит сказать, что Оздоев провел весь матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Оздоева с ПАОКом рассчитан до середины 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.