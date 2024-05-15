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Греция

ПАОК и Оздоев – в одном шаге от победы в чемпионате Греции

15 Мая 2024 • 22:46 Комментировать
ПАОК
4:1
Панатинаикос
окончен

Вечером среды ПАОК из Салоников, за который выступает российский хавбек Магомед Оздоев, одержал важнейшую победу над прямым конкурентом. Случилось это в матче с другим топ-клубом Греции, «Панатинаикосом» из Афин – 4:1.

Таким образом, перед финальным, 36-м туром сезона ПАОК с 77 баллами занимает чистое первое место чемпионата страны. Отрыв от афинского АЕКа со второй строчки составляет два балла. «Панатинаикос» с 71 баллов идёт на четвёртом месте таблицы.

Напомним, в оставшемся, 36-м туре греческого первенства ПАОКу предстоит игра против «Ариса», который также представляет греческий город Салоники.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев

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