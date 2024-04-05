​«Панатинаикос» обыграл АЕК впервые за последние 18 матчей

Важный матч состоялся в 29-м туре греческой Суперлиги - в среду «Панатинаикос» одержал долгожданную победу над АЕКом и продолжает свое преследование ПАОКа, который лидирует в турнирной таблице, имея преимущество в четыре очка.

Это была первая победа «Панатинаикоса» над АЕКом за последние 18 матчей - при десяти победах АЕК и семи ничьих в предыдущих семнадцати играх. Впрочем, надо отметить, что даже при этом АЕК остается впереди «Панатинаикоса» в турнирной таблице - афинская команда уступает ПАОКу лишь одно очко.

Четвертым идет «Олимпиакос» - 60 очков, что на шесть меньше, чем у ПАОК.