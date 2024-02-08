​«Олимпиакос» договорился с тренером, выигравшим Лигу Европы - 2023

«Олимпиакос» расстаётся с Карлушем Карвальялом после всего лишь двух месяцев работы. Новым рулевым команды станет Хосе Луис Мендилибар. Как сообщает греческий Sport24, «Олимпиакос» уже договорился с 62-летним испанским специалистом. В ближайшее время он поставит подписи в трудовом соглашении.

По данным источника, зарплата Мендилибара в Пирее составит 1,5 миллиона евро в год. Продолжительность согласованного контракта пока неизвестна.

Хосе Луис Мендилибар находится без работы с октября после ухода из «Севильи». В прошлом сезоне он выиграл с андалузцами трофей Лиги Европы.