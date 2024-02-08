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Греция

​«Олимпиакос» прощается с португальским тренером после двух месяцев работы

08 Февраля 2024 • 15:32 Комментировать

Карлуш Карвальял покидает должность главного тренера «Олимпиакоса». Как сообщает на своих страницах издание A Bola, в настоящий момент идут бюрократические процессы – официально об отставке португальского тренера объявят в ближайшие часы.

Отмечается, что отставка Карвальяла связана с отстранением от работы спортивного директора «Олимпиакоса» Педру Алвеша.

Карлуш Карвальял был назначен рулевым греческого «Олимпиакоса» в начале декабря. С тех пор команда провела 11 официальных матчей, в которых отпраздновала пять побед при двух ничьих и четырёх поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Карлуш Карвальял
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