​«Олимпиакос» прощается с португальским тренером после двух месяцев работы

Карлуш Карвальял покидает должность главного тренера «Олимпиакоса». Как сообщает на своих страницах издание A Bola, в настоящий момент идут бюрократические процессы – официально об отставке португальского тренера объявят в ближайшие часы.

Отмечается, что отставка Карвальяла связана с отстранением от работы спортивного директора «Олимпиакоса» Педру Алвеша.

Карлуш Карвальял был назначен рулевым греческого «Олимпиакоса» в начале декабря. С тех пор команда провела 11 официальных матчей, в которых отпраздновала пять побед при двух ничьих и четырёх поражениях.