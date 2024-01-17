​Терим ропщет на судейство после игры с АЕК-ом

В очередном туре греческого чемпионата между собой встретились столичные клубы - АЕК и «Панатинаикос», у руля которого недавно встал опытнейший Фатих Терим. «Панатинаикос» вел в счете, но на 96-й минуте игры, то есть уже глубоко в добавленное время, арбитр назначил пенальти и АЕК сумел спастись. Терим после игры позволил себе пороптать на действия арбитров:

- Я не спорю, там назначили пенальти по делу. Но, в то же время, я хочу спросить арбитров - почему тогда не посмотрели VAR, когда мы претендовали на пенальти? Почему тогда не убедился в своем решении? - вопрошает Терим, слова которого цитирует клубная пресс-служба.