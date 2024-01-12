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Греция

Гол Оздоева признан лучшим в ПАОКе в 2023 году

12 Января 2024 • 19:02 Комментировать

Гол российского хавбека Магомеда Оздоева признан лучшим голом ПАОКа в прошедшем 2023 календарном году. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Салоников.

Его Магомед оформил в рамках 10 тура чемпионата Греции, в рамках которого ПАОК встречался с «Олимпиакосом» и выиграл – 4:2. Гол россиянина набрал 45% голосов от общего числа проголосовавших.

Напомним, всего у россиянина в этом сезоне за ПАОК шесть голов, пять из них Магомед оформил в рамках чемпионата Греции и лишь один в рамках Лиги конференций УЕФА. Оздоев перебрался в Грецию из соседней Турции летом 2023 года, его прошлым клубом был стамбульский «Фатих Карагюмрюк» из элитного дивизиона Турции.

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