Гол Оздоева признан лучшим в ПАОКе в 2023 году

Гол российского хавбека Магомеда Оздоева признан лучшим голом ПАОКа в прошедшем 2023 календарном году. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Салоников.

Его Магомед оформил в рамках 10 тура чемпионата Греции, в рамках которого ПАОК встречался с «Олимпиакосом» и выиграл – 4:2. Гол россиянина набрал 45% голосов от общего числа проголосовавших.

Напомним, всего у россиянина в этом сезоне за ПАОК шесть голов, пять из них Магомед оформил в рамках чемпионата Греции и лишь один в рамках Лиги конференций УЕФА. Оздоев перебрался в Грецию из соседней Турции летом 2023 года, его прошлым клубом был стамбульский «Фатих Карагюмрюк» из элитного дивизиона Турции.