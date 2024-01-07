Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Оздоев сыграет против Шапи в чемпионате Греции

07 Января 2024 • 20:15 Комментировать
Арис Салоники
0:0
ПАОК
1 4.00 X 3.60 2 1.90
1-й тайм
Вечером воскресенья в чемпионате Греции состоится дерби Салоников: встретятся местные «Арис» и ПАОК.

Среди всех матчей чемпионата Греции этот матч интересен российскому болельщику и вот почему: в составе «Ариса» на поле выйдет арендованный у «Краснодара» форвард Магомед Шапи-Сулейманов, который уже не первый год скитается по арендам в южных странах. А в составе ПАОКа на поле выйдет Магомед Оздоев, один из лучших игроков чемпионата Греции прямо сейчас. Летом Магомед перебрался в Грецию из стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Арис» занимает пятое место в турнирной таблице с 24 баллами, ПАОК значительно выше – на втором месте с 38 баллами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Магомед-Шапи Сулейманов Арис Салоники ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРИС САЛОНИКИ ПАОК
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!