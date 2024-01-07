Оздоев сыграет против Шапи в чемпионате Греции

Вечером воскресенья в чемпионате Греции состоится дерби Салоников: встретятся местные «Арис» и ПАОК.

Среди всех матчей чемпионата Греции этот матч интересен российскому болельщику и вот почему: в составе «Ариса» на поле выйдет арендованный у «Краснодара» форвард Магомед Шапи-Сулейманов, который уже не первый год скитается по арендам в южных странах. А в составе ПАОКа на поле выйдет Магомед Оздоев, один из лучших игроков чемпионата Греции прямо сейчас. Летом Магомед перебрался в Грецию из стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Арис» занимает пятое место в турнирной таблице с 24 баллами, ПАОК значительно выше – на втором месте с 38 баллами.