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Греция

Последний клуб в карьере Дзагоева сенсационно обыграл «Олимпиакос»

03 Января 2024 • 20:11 Комментировать
Ламия
1:0
Олимпиакос
окончен

Интересные события в чемпионате Греции. Последний клуб в карьере Алана Дзагоева, «Ламия», за которую Алан отыграл едва ли пару матчей, обыграл в рамках греческого первенства «Олимпиакос», один из топ-клубов этой европейской страны.

Матч завершился со счётом 1:0, единственный гол в матче на его старте оформил Викинтас Сливка. После игры «Ламия» укрепилась на седьмом месте турнирной таблицы с 20 баллами. «Олимпиакос» с 32 баллами на четвёртом месте, отставание от ПАОКа с первого – три балла.

Кстати, вечером 3 января российский нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил свой второй гол за клуб.

Протокол игры  
Ламия1:0Олимпиакос
(1:0) Сливка Выкинтас4'  
Кошелев АлексейДавид СимонДзанетпулос Адам-КристофКорнезос Гиоргос  24'Амарал Педру  24'Нуньес Кристофер 62' (Станко Калеб ( 62') Цандарис ФанисЦилулис Сотирис 90' (Flosard Malci ( 90') Сливка Выкинтас  90'Мартинес Рубен II 71' (Тошич Зоран ( 71'  84') Matias Acuna I 71' (Сидклей Феррейра ( 71')
Запасные: Василантонопулос СтавросVasilios KontonikosПавловец АлександрМула АлексНадь Гергей
Пасхалакис АлександросМарсело РодинейРецос ПанайотисНтои Андреас-РичардосОртега Франсиско 72' (Ричардс Омар ( 72') Эссе Сантьяго 81' (Биэл Пеп ( 81') Камара Мохамед III 71' (Карвалью Жоау ( 71') Поденсе Даниэл 81' (Александропулос Сотириос ( 81') Фортунис КостасМасурас ГиоргосЙоветич Стеван 46' (Франсиско Мартинес ( 46'  68')
Запасные: Бьянкон ЖулианИборра ВисентеЦолакис КостасКини Марин
03 января. Стадион "Athanasios Diakos".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Ламия

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