Последний клуб в карьере Дзагоева сенсационно обыграл «Олимпиакос»

Интересные события в чемпионате Греции. Последний клуб в карьере Алана Дзагоева, «Ламия», за которую Алан отыграл едва ли пару матчей, обыграл в рамках греческого первенства «Олимпиакос», один из топ-клубов этой европейской страны.

Матч завершился со счётом 1:0, единственный гол в матче на его старте оформил Викинтас Сливка. После игры «Ламия» укрепилась на седьмом месте турнирной таблицы с 20 баллами. «Олимпиакос» с 32 баллами на четвёртом месте, отставание от ПАОКа с первого – три балла.

Кстати, вечером 3 января российский нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил свой второй гол за клуб.