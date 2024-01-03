Последний клуб в карьере Дзагоева сенсационно обыграл «Олимпиакос»

Интересные события в чемпионате Греции. Последний клуб в карьере Алана Дзагоева, «Ламия», за которую Алан отыграл едва ли пару матчей, обыграл в рамках греческого первенства «Олимпиакос», один из топ-клубов этой европейской страны.
Матч завершился со счётом 1:0, единственный гол в матче на его старте оформил Викинтас Сливка. После игры «Ламия» укрепилась на седьмом месте турнирной таблицы с 20 баллами. «Олимпиакос» с 32 баллами на четвёртом месте, отставание от ПАОКа с первого – три балла.
Кстати, вечером 3 января российский нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил свой второй гол за клуб.
Протокол игры
|(1:0) Сливка Выкинтас4'
Кошелев Алексей•Давид Симон•Дзанетпулос Адам-Кристоф•Корнезос Гиоргос• 24'Амарал Педру• 24'Нуньес Кристофер62' (Станко Калеб (62') •Цандарис Фанис•Цилулис Сотирис90' (Flosard Malci (90') •Сливка Выкинтас• 90'Мартинес Рубен II71' (Тошич Зоран (71') • 84'Matias Acuna I71' (Сидклей Феррейра (71')
Пасхалакис Александрос•Марсело Родиней•Рецос Панайотис•Нтои Андреас-Ричардос•Ортега Франсиско72' (Ричардс Омар (72') •Эссе Сантьяго81' (Биэл Пеп (81') •Камара Мохамед III71' (Карвалью Жоау (71') •Поденсе Даниэл81' (Александропулос Сотириос (81') •Фортунис Костас•Масурас Гиоргос•Йоветич Стеван46' (Франсиско Мартинес (46') 68'
Запасные: Бьянкон Жулиан•Иборра Висенте•Цолакис Костас•Кини Марин
03 января. Стадион "Athanasios Diakos".
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