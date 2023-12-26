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Греция

​Фатих Терим возващается - опытный тренер возглавил «Панатинаикос» официально

26 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать

Известный турецкий тренер Фатих Терим стал главным тренером «Панатинаикоса». О назначении 70-летнего Терима сообщается на официальном сайте греческого клуба. На какой срок рассчитан контракт опытного специалиста, не раскрывается.

Фатих Терим находился без работы почти два года – в январе 2022-го он ушёл из «Галатасарая». Ранее этот специалист работал со многими командами и с национальной сборной Турции, где он провёл несколько периодов.

На текущий момент «Панатинаикос» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. От лидирующего ПАОКа  команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Фатих Терим
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