Известный турецкий тренер Фатих Терим стал главным тренером «Панатинаикоса». О назначении 70-летнего Терима сообщается на официальном сайте греческого клуба. На какой срок рассчитан контракт опытного специалиста, не раскрывается.

Фатих Терим находился без работы почти два года – в январе 2022-го он ушёл из «Галатасарая». Ранее этот специалист работал со многими командами и с национальной сборной Турции, где он провёл несколько периодов.

На текущий момент «Панатинаикос» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. От лидирующего ПАОКа команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл.