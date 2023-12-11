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Греция

​В Греции решили играть без болельщиков

11 Декабря 2023 • 14:48 Комментировать

На прошлой неделе во время волейбольного матча в Афинах произошли столкновения фанатов с полицией. Один из сотрудников правоохранительных органов был тяжело ранен. Спустя несколько дней в Греции было принято решение проводить футбольные матчи при пустых трибунах. Об этом рассказывает ТАСС, приводя комментарий Павлоса Маринакиса – представителя греческого правительства.

В Греции будут играть в футбол без зрителей, чтобы остановить насилие со стороны представителей фанатских группировок. Постановление о проведении футбольных матчей без зрителей действует до 12 февраля 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Греция
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