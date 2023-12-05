«Олимпиакос» объявил о назначении Карлуша Карвальяла на должность главного тренера команды. Срок контракта, подписанного 58-летним специалистом, пока что не раскрывается.

По ходу своей карьеры Карвальял работал со многими командами, в том числе со «Спортингом», «Бешикташем», «Шеффилд Уэнсдей», «Суонси» и «Сельтой». Команду из Виго португальский тренер оставил по завершению прошлого сезона.

На текущий момент «Олимпиакос» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции. От лидирующего «Панатинаикоса» команда отстаёт на три зачётных балла.