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Греция

​Карвальял возглавил «Олимпиакос» официально

05 Декабря 2023 • 18:45 Комментировать
Пансерраикос
...
Олимпиакос
10.12 18:30

«Олимпиакос» объявил о назначении Карлуша Карвальяла на должность главного тренера команды. Срок контракта, подписанного 58-летним специалистом, пока что не раскрывается.

По ходу своей карьеры Карвальял работал со многими командами, в том числе со «Спортингом», «Бешикташем», «Шеффилд Уэнсдей», «Суонси» и «Сельтой». Команду из Виго португальский тренер оставил по завершению прошлого сезона.

На текущий момент «Олимпиакос» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции. От лидирующего «Панатинаикоса» команда отстаёт на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Карлуш Карвальял

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