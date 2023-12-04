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Греция

​«Олимпиакос» ропщет на Федерацию - в ход пошли сравнения с «мафией»

04 Декабря 2023 • 18:33 Комментировать
Волос
2:2
Олимпиакос

Очередной «заговор» созрел в Греции, на сей раз против «Олимпиакоса» - так считает руководство клуба. В последнем туре греческого чемпионата клуб сыграл вничью с «Волосом», и руководство клуба считает, что арбитр не засчитал два «законных гола», а также трижды не назначил пенальти в пользу пирейцев.

Уже во время игры горячие поклонники «Олимпиакоса» попытались прорваться на поле и устроить личную расправу с арбитром, но полиция остановила их применением слезоточивого газа. Однако в итоге они сказался и на самочувствии игроков.

В общем, причин для скандала хватало, но в «Олимпиакосе», не иначе как сочтя, что лучшее средство защиты - это нападение, решили первыми атаковать, сравнив греческую федерацию футбола с «мафией». Подождем ответа...


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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Волос

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