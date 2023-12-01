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Греция

Аршавин оценил переход Оздоева в ПАОК

01 Декабря 2023 • 10:43 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о карьере полузащитника Магомеда Оздоева в греческом ПАОКе.

«У нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашёл свою команду. Он находится как раз на своём месте», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Оздоев перешел в ПАОК из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом. 31-летний российский полузащитник обошелся грекам в 450 тысяч евро. Срок трудового соглашения между Магомедом и ПАОКом рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин ПАОК Магомед Оздоев ещё теги
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