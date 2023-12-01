Аршавин оценил переход Оздоева в ПАОК

Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о карьере полузащитника Магомеда Оздоева в греческом ПАОКе.

«У нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашёл свою команду. Он находится как раз на своём месте», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Оздоев перешел в ПАОК из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом. 31-летний российский полузащитник обошелся грекам в 450 тысяч евро. Срок трудового соглашения между Магомедом и ПАОКом рассчитан до конца июня 2025 года.