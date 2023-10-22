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Греция

«Когда Роналду приехал в ПАОК?» Болельщики команды сравнивают Оздоева с португальской звездой

22 Октября 2023 • 20:35 Комментировать
ПАОК
2:0
Атромитос

В матче 8-го тура чемпионата Греции ПАОК на своём поле одержал победу над «Атромитосом». Встреча завершилась со счётом 2:0, и все голы забил российский полузащитник Магомед Оздоев.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков греческого клуба и предоставляет эмоции фанатов читателям.

«Великая Россия», -  paschalidouuuu

«Русский сегодня разошёлся не на шутку», - hyper.ampx7

«А русский-то хорош!» - _.makridhs_

«Русский сошел с ума», - krallis._

«Волшебник страны Оз сотворил свою магию», - teknis_

«Когда Роналду успел приехать в ПАОК?» - dim.tsiam

В предыдущих 12 официальных матчах за ПАОК Оздоеву забить не удавалось. Теперь же 30-летний россиянин выстрелил разу дублем. Магомед Оздоев пополнил состав ПАОКа летом, перебравшись из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Ранее Оздоев выступал в России за ряд клубов, в том числе за питерский «Зенит».


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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Чемпионат Греции Магомед Оздоев
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