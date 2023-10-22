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Греция

​Оздоев впервые забил за ПАОК – и сразу дубль

22 Октября 2023 • 19:58 Комментировать
ПАОК
2:0
Атромитос
окончен

В воскресенье ПАОК в чемпионате Греции принимает «Артомитос». Главным героем встречи становится российский полузащитник Магомед Оздоев, который отличился голами на 43-й и 51-й минутах.

Стоит сказать, что в предыдущих 12 официальных матчах за ПАОК Оздоеву забить не удавалось. Теперь же 30-летний россиянин выстрелил разу дублем, и матч ещё продолжается.

Магомед Оздоев пополнил состав ПАОКа летом, перебравшись из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Ранее Оздоев выступал в России за ряд клубов, в том числе за питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
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