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Греция

Агент Шапи: «Сейчас пока рано судить, насколько всё хорошо получается»

18 Октября 2023 • 21:22 Комментировать

Агент нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров рассказал об адаптации его клиента в греческом «Арисе».

Агент отметил, что на данный момент рано говорить о положении форварда, но отметил, что ему там все нравится и его хорошо приняли.

«Но сейчас пока рано судить, насколько все хорошо получается. Давайте подождем хотя бы пару туров, он только начал играть», - приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Напомним, что 23-летний футболист выступает за греческий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Он успел провести четыре игры, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Алан Агузаров Магомед-Шапи Сулейманов
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