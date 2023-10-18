Агент Шапи: «Сейчас пока рано судить, насколько всё хорошо получается»

Агент нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров рассказал об адаптации его клиента в греческом «Арисе».

Агент отметил, что на данный момент рано говорить о положении форварда, но отметил, что ему там все нравится и его хорошо приняли.

«Но сейчас пока рано судить, насколько все хорошо получается. Давайте подождем хотя бы пару туров, он только начал играть», - приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Напомним, что 23-летний футболист выступает за греческий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Он успел провести четыре игры, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.