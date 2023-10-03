В «Ламии» сообщили, что довольны Дзагоевым

Спортивный директор греческой «Ламии» Сакис Цикнис высказался об адаптации в клубе российского полузащитника Алана Дзагоева.

По словам спортивного директора, в «Ламии» довольны Дзагоевым, а сам футболист чувствует себя хорошо в новой команде.

«Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — цитирует Цикниса Sport24.

Напомним, 33-летний футболист перешёл в «Ламию» 28 сентября на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Рубин» и ЦСКА. В прошлом сезоне Дзагоев провёл в составе команды из Казани 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.