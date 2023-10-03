Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

В «Ламии» сообщили, что довольны Дзагоевым

03 Октября 2023 • 14:33 Комментировать
Ламия
...
ПАС Янина
20.10 20:30

Спортивный директор греческой «Ламии» Сакис Цикнис высказался об адаптации в клубе российского полузащитника Алана Дзагоева.

По словам спортивного директора, в «Ламии» довольны Дзагоевым, а сам футболист чувствует себя хорошо в новой команде.

«Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — цитирует Цикниса Sport24.

Напомним, 33-летний футболист перешёл в «Ламию» 28 сентября на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Рубин» и ЦСКА. В прошлом сезоне Дзагоев провёл в составе команды из Казани 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия Сакис Цикнис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАМИЯ ПАС ЯНИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: