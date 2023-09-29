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Греция

Первый тренер Дзагоева заявил, что игрок покинул Россию не по футбольным причинам

29 Сентября 2023 • 19:24 Комментировать
Ламия
...
Панетоликос
01.10 15:00

Юрий Наниев, который был первым тренером хавбека «Ламии» Алана Дзагоева, отреагировал на переход игрока в греческий клуб.

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда», — приводит слова тренера Sport24.

Ранее стало известно, что 33-летний Дзагоев стал новым игроком «Ламии», подписав трудовой договор с командой до конца нынешнего сезона.

Напомним, летом Дзагоев на правах свободного агента покинул казанский «Рубин», за который играл с сентября 2022 года.

Предстоящий матч «Ламии» состоится 1 октября, соперником станет «Панетоликос». Начало игры 7-го тура чемпионата Греции запланировано на 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия Юрий Наниев
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